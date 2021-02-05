Врач рассказала о полезных свойствах свинины для организма

Свинина появилась в рационе питания человека еще в пятом тысячелетии до нашей эры и сейчас это самый потребляемый вид мяса во всем мире. Особенно популярна свинина в Китае и других азиатских странах.

Как сообщила KP.RU кандидат медицинских наук Ирина Яковлева, свинина полезна тем, кто занимается активной физической работой, спортом и проводит время на воздухе. Причина тому - высокое содержание жиров и белков, которые питают организм.

"Белки мяса содержат незаменимые аминокислоты, которые необходимы для построения собственных белков. Употребление в пищу свинины благотворно сказывается на росте мышечной массы", - считает врач.

А вот недостаток белков в пище может вызвать атрофию мышц при активном спортивном образе жизни - когда энергии сжигается больше, чем поступает. Этим можно добиться не только похудения, но и "сжигания" мышечных волокон.

Кроме того, в свинине много цинка, магния и селена, которые поддерживают работу сердца, положительно влияют на выработку гормонов щитовидной железы и укрепляют иммунитет.

Однако следует отметить, что увлекаться свининой не стоит. Наибольший вред для организма могут принести полуфабрикаты, приготовленные из свинины. Ведь там, как правило для сохранения, придания товарного вида и усиления вкуса используют глутамат натрия и нитрит натрия.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом