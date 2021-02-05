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05.02.2021 11:27
Рубрика: Спорт

Все российские биатлонисты допущены к участию в чемпионате мира

Текст: Максим Домчев

Российские биатлонисты допущены до участия в чемпионате мира в полном составе. Об этом заявили в Международном союзе биатлонистов.

Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Российская сборная представила заявку на чемпионат мира, который пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке, несколько дней назад. Руководство IBU попросило у российской стороны расширенную заявку команды, на случай если Всемирное антидопинговое агентство примет решение отказать в допуске кому-то из спортсменов или тренерского штаба команды.

К счастью, до этого в итоге не дошло. Как сообщили в IBU, все внесенные в заявку на турнир представители сборной России получили разрешение на участие в чемпионате.

"Все спортсмены допущены к соревнованиям в качестве команды СБР", - сообщили ТАСС в IBU.

В составе российской команде в Поклюке выступят: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина.

Из-за санкций со стороны WADA на этом турнире сборная России будет выступать в качестве команды Союза биатлонистов России.

Спорт Биатлон

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