Выставка "Язык несвободы" открылась в Музее истории ГУЛАГа

В Музее истории ГУЛАГа открылась выставка "Язык несвободы". Она рассказывает о лагерном жаргоне и его влиянии на культуру русской речи. В основу выставки лег словарь лагерной лексики, который составлял бывший узник ГУЛАГа Леонид Городин на протяжении двадцати лет. Его работа получила высокую оценку лингвистов и филологов, в том числе в свое время академика Дмитрия Лихачева, но так и не была издана при жизни автора. В 2021 году Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти издали словарь в авторской редакции.

Выставка предлагает подумать о том, что означает использование слов из мира ГУЛАГа сегодня, как они влияют на современную речь и жизнь.

- Словарь Городина позволяет начать дискуссию о феномене лагерной лексики как о факте культуры, об одном из источников формирования современного разговорного русского языка, - говорит директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов. - Уголовный жаргон начал складываться еще в условиях царской каторги, однако массовым стал из-за ГУЛАГа - системы исправительно-трудовых лагерей СССР. С 1930 по 1956 год через лагеря прошли около 20 миллионов человек. Там осужденные по политическим мотивам существовали бок о бок с преступным миром в особой языковой среде, неотъемлемой частью которой был лагерный жаргон. Выйдя на свободу, бывшие заключенные продолжали использовать в речи слова и выражения лагерной лексики. Часть из них стали нормой разговорного русского языка. Так в нашу речь вошли "тусовка", "вкалывать", "шарашка", "кемарить" и многого других.

Кроме слов, на выставке будут представлены предметы из коллекции Музея истории ГУЛАГа - личные вещи, предметы быта и орудия труда заключенных, а также машинописная версия словаря Леонида Городина 1960-х годов.

Выставка работает до 10 мая 2021 года.

Справка "РГ"

Леонид Моисеевич Городин (1907-1994) жил в Киеве, работал журналистом. Его арестовали в 1928 году как участника сфабрикованной "троцкистской организации", осудили по статье "антисоветская агитация" и отправили в ссылку на 3 года. В 1936 году он вновь был арестован по тому же обвинению и осужден на 5 лет лагерей. Наказание отбывал в Ухтинско-Печорском ИТЛ, затем в Воркутинском лагере. В феврале 1950 года Л.М. Городина, жившего в Воркуте, вновь арестовали по делу 1936 года, и приговорили к ссылке в Красноярском крае.

В 1954 году Леонид Городин был освобожден, 4 года уехал с семьей в Свердловск. Работая корреспондентом в газете "Уральский рабочий", он написал серию рассказов о лагере "Одноэтапники". Параллельно 20 лет составлял 4-томный словарь лагерных слов. По рекомендации академика Дмитрия Лихачева словарь был принят для изучения в Институт русского языка АН СССР.