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Xiaomi представила самый необычный смартфон. К нему ничего нельзя подключить

Текст:   Антон Благовещенский
05.02.2021,  
13:58
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi продемонстрировала новый смартфон с экраном, который изогнут не только по боковым краям, но и сверху и снизу, пишет FoneArena.

Из-за этого аппарат лишен каких-либо портов и кнопок. По всей видимости, элементы управления станут сенсорным, а зарядку планируется сделать исключительно проводной.

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Для того чтобы загнуть края экрана во всех направлениях на 88 градусов, Xiaomi использовала собственную технологию работы со стеклом, включая изгиб при высокой температуре и несколько видов полировки.

Смартфон также лишен динамиков в привычном понимании - роль источника звука будет играть дисплей. Отсутствует и лоток для SIM-карт - вместо них будет использоваться eSIM.

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