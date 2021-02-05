Xiaomi представила самый необычный смартфон. К нему ничего нельзя подключить

Компания Xiaomi продемонстрировала новый смартфон с экраном, который изогнут не только по боковым краям, но и сверху и снизу, пишет FoneArena.

Из-за этого аппарат лишен каких-либо портов и кнопок. По всей видимости, элементы управления станут сенсорным, а зарядку планируется сделать исключительно проводной.

Для того чтобы загнуть края экрана во всех направлениях на 88 градусов, Xiaomi использовала собственную технологию работы со стеклом, включая изгиб при высокой температуре и несколько видов полировки.

Смартфон также лишен динамиков в привычном понимании - роль источника звука будет играть дисплей. Отсутствует и лоток для SIM-карт - вместо них будет использоваться eSIM.