Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 4 февраля 2021 года № 55-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ямало-Ненецком автономном округе за IV квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134 ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 ноября 1996 года № 30 "О прожиточном минимуме в Ямало-Ненецком автономном округе" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе за IV квартал 2020 года в расчёте на душу населения -16 640 рублей, для трудоспособного населения - 17 403 рубля, для пенсионеров - 13 093 рубля, для детей - 16 593 рубля.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов







