Ученые выявили изменения в статистике заболеваемости раком

Новости

Хачанов и Александрова вышли в полуфиналы на турнирах в Мельбурне 13:17
В Петербурге фельдшер свернул шею пациенту 13:11
В Москве задержаны пятеро подозреваемых в убийстве девушки-хореографа 13:11
Песков осудил незаконные акции 13:06
Стартовал новый проект для абитуриентов о выборе будущих профессий 13:00
На Кубани будут судить экс-начальника судебных приставов за взятку 12:57
В Сибири пресекли торговлю липовыми справками об отсутствии COVID-19 12:53
Российский пилот "Формулы-1" Мазепин будет выступать без флага и гимна 12:49
Собянин: Пандемия не остановит развитие детских технопарков 12:40
В московском метро запустят поезд со словом "Спасибо" 12:36
Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового оружия 12:30
Волков рассказал о предстоящем поединке против Оверима 12:29
Прокурор зачитала обвинительное заключение по делу о клевете Навального в адрес ветерана 12:23
Под Калининградом вылетел в кювет автобус с пассажирами 12:16
В Красноярске арестовали двух сотрудников сгоревшего склада 11:56
Во Львове облили краской памятник Бандере 11:55
В Тюменской области кафе и рестораны смогут работать ночью 11:43
В Уфе продлили арест фигурантам дела об изнасиловании дознавательницы 11:43
В Ростове началась вакцинация от COVID-19 участников парада Победы 11:39
Суд арестовал обвиняемого в поджоге машины Росгвардии на незаконной акции 11:36
Последствия снегопада в Москве ликвидируют более 9,5 тысячи единиц техники 11:35
Все российские биатлонисты допущены к участию в чемпионате мира 11:27
В Дагестане 30 школьников обратились к врачам с пищевым отравлением 11:27
Андрей Дутов: Наши разработки уже сейчас совершают инновационный прорыв в отрасли 11:11
Челябинский учитель математики прославился видеоуроками в TikTok 10:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
05.02.2021 12:50
Рубрика: Общество

Ученые выявили изменения в статистике заболеваемости раком

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты из Американского онкологического общества и Международного агентства по изучению рака опубликовали исследование "Глобальная статистика рака 2020". В этой работе анализируются заболеваемость и смертность от 36 видов рака в 185 странах.

Фото: iStock
Врач назвала главные симптомы рака

Судя по опубликованным данным, в 2020 году в мире зафиксировано примерно 19,3 миллиона новых случаев онкозаболеваний и почти 10 миллионов случаев смерти от рака. При этом, как пишет A Cancer Journal for Clinicians, отмечаются изменения в статистике онкозаболеваний.

"Рак женской груди превзошел рак легких как наиболее часто диагностируемый вид онкологии", - подчеркивает издание. Речь идет о 2,3 миллиона новых случаев рака груди, что составляет 11,7 процента от общего числа выявленных новых случаев онкологии. Затем по распространенности следуют рак легких (11,4 процента), колоректальный рак (10 процентов), рак простаты (7,3 процента) и рак желудка (5,6 процента).

При этом рак легких остается основной причиной смерти от онкозаболеваний. Он привел к летальным исходам в 1,8 миллиона случаев, что составляет 18 процентов от общего числа смертей от рака. Также специалисты фиксируют большое количество смертей от рака прямой кишки (9,4 процента), печени (8,3 процента), желудка (7,7 процента) и женской груди (6,9 процента).

Ученые считают, что в 2040 году медики будут диагностировать уже 28,4 миллиона новых случаев рака. Это на 47 процентов больше, чем в 2020 году.

"Рак считается основной причиной смерти и серьезным препятствием для увеличения продолжительности жизни в любой стране. Это отчасти отражает заметное снижение показателей смертности от инсульта и ишемической болезни сердца", - отмечают авторы исследования.

Общество Наука Онкология: как победить рак

Главное сегодня

В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с выплатами
Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового оружия
Названы сроки вакцинации от COVID-19 для переболевших в первую волну
В Росстандарте разъяснили, для чего нужен эталон коронавируса
Ограничения из-за COVID-19 в Москве могут снять к маю
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно