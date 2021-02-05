Ученые выявили изменения в статистике заболеваемости раком

Специалисты из Американского онкологического общества и Международного агентства по изучению рака опубликовали исследование "Глобальная статистика рака 2020". В этой работе анализируются заболеваемость и смертность от 36 видов рака в 185 странах.

Судя по опубликованным данным, в 2020 году в мире зафиксировано примерно 19,3 миллиона новых случаев онкозаболеваний и почти 10 миллионов случаев смерти от рака. При этом, как пишет A Cancer Journal for Clinicians, отмечаются изменения в статистике онкозаболеваний.

"Рак женской груди превзошел рак легких как наиболее часто диагностируемый вид онкологии", - подчеркивает издание. Речь идет о 2,3 миллиона новых случаев рака груди, что составляет 11,7 процента от общего числа выявленных новых случаев онкологии. Затем по распространенности следуют рак легких (11,4 процента), колоректальный рак (10 процентов), рак простаты (7,3 процента) и рак желудка (5,6 процента).

При этом рак легких остается основной причиной смерти от онкозаболеваний. Он привел к летальным исходам в 1,8 миллиона случаев, что составляет 18 процентов от общего числа смертей от рака. Также специалисты фиксируют большое количество смертей от рака прямой кишки (9,4 процента), печени (8,3 процента), желудка (7,7 процента) и женской груди (6,9 процента).

Ученые считают, что в 2040 году медики будут диагностировать уже 28,4 миллиона новых случаев рака. Это на 47 процентов больше, чем в 2020 году.

"Рак считается основной причиной смерти и серьезным препятствием для увеличения продолжительности жизни в любой стране. Это отчасти отражает заметное снижение показателей смертности от инсульта и ишемической болезни сердца", - отмечают авторы исследования.