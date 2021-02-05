Загитова и Медведева назвали сильнейшие качества друг друга

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказали в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале о том, какие сильные качества они видят друг в друге.

"В характере Жени мне всегда нравилось, что она идет до конца и борется", - отметила Загитова Загитова.

"Алина умеет очень много работать, не останавливаясь, - сказала Медведева. - Идти, прыгать, не получается - еще, еще, через преодоление в настоящий момент. У всех спортсменов бывает много травм, у всех все болит. Алина умеет все это преодолевать".

Отметим, что Загитова и Медведева станут капитанами на командном "Кубке Первого канала".