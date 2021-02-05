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05.02.2021 17:55
Рубрика: Спорт

Загитова и Медведева сформировали команды на Кубок Первого канала

Текст: Анна Козина
Стали известны составы команд на Кубок Первого канала по фигурному катанию, основная часть которого стартует завтра на московской ледовой арене "Мегаспорт".
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Сегодня должна была состояться жеребьевка, однако капитаны - олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева - сами выбирали участников.

В команде Загитовой выступят

Одиночницы: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева

Одиночники: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев

Пары: Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин

Танцы на льду: Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова - Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева - Егор Базин

В команде Медведевой выступят

Одиночницы: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых

Одиночники: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк

Пары: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина - Александр Галлямов

Танцы на льду: Александра Степанова - Иван Букин, Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин, Софья Шевченко - Игорь Еременко

В субботу фигуристы представят короткие программы, в воскресенье - произвольные.

Напомним, что сегодня состоялся прыжковый турнир, в котором убедительную победу над мужчинами одержали девушки.

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