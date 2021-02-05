Загитова и Медведева сформировали команды на Кубок Первого канала

Стали известны составы команд на Кубок Первого канала по фигурному катанию, основная часть которого стартует завтра на московской ледовой арене "Мегаспорт".

Сегодня должна была состояться жеребьевка, однако капитаны - олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева - сами выбирали участников.

В команде Загитовой выступят

Одиночницы: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева

Одиночники: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев

Пары: Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин

Танцы на льду: Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова - Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева - Егор Базин

В команде Медведевой выступят

Одиночницы: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых

Одиночники: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк

Пары: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина - Александр Галлямов

Танцы на льду: Александра Степанова - Иван Букин, Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин, Софья Шевченко - Игорь Еременко

В субботу фигуристы представят короткие программы, в воскресенье - произвольные.

Напомним, что сегодня состоялся прыжковый турнир, в котором убедительную победу над мужчинами одержали девушки.