Загитова и Медведева сформировали команды на Кубок Первого канала

Сегодня должна была состояться жеребьевка, однако капитаны - олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева - сами выбирали участников.
Одиночницы: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева
Одиночники: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев
Пары: Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин
Танцы на льду: Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова - Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева - Егор Базин
Одиночницы: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых
Одиночники: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк
Пары: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина - Александр Галлямов
Танцы на льду: Александра Степанова - Иван Букин, Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин, Софья Шевченко - Игорь Еременко
В субботу фигуристы представят короткие программы, в воскресенье - произвольные.
Напомним, что сегодня состоялся прыжковый турнир, в котором убедительную победу над мужчинами одержали девушки.