Замминистра финансов освобожден от должности из-за сокращения

Замглавы Минфина Антон Дроздов освобожден от своей должности в министерстве из-за ее сокращения. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Дроздов стал заместителем министра финансов в январе 2020 года во время формирования нового правительства. До этого он почти двенадцать лет возглавлял Пенсионный фонд России (ПФР), его сменил бывший министр труда Максим Топилин, покинувший правительство в начале 2020 года. До работы в ПФР Дроздов занимал связанные с финансами должности в аппарате правительства.

Таким образом, на данный момент у министра финансов Антона Силуанова остается одиннадцать заместителей. При этом в конце 2020 года Мишустин подписал поправки в постановление правительства, из которых следует, что число заместителей министра финансов сокращается с двенадцати до десяти.