Запрос Johnson&Johnson на одобрение вакцины от COVID-19 изучат в конце февраля

Запрос на получение такого разрешения сделан на основании результатов третьей фазы клинических исследований вакцины, которая, как сообщают ее создатели "удовлетворяет всем первичным и ключевым вторичным конечным точкам".

Компания ожидает, что продукт будет доступен для отправки сразу же после получения разрешения.

Как заявил заместитель председателя Исполнительного комитета и главный научный сотрудник Johnson & Johnson Пол Стоффельс, компания готова начать отгрузку препарата немедленно после получения разрешения FDA, "чтобы сделать нашу исследуемую вакцину доступной для общественности как можно скорее."

Компания также инициировала подачу запросов на получение разрешение использовать свою вакцину еще в несколько стран, и в ближайшие недели подаст аналогичную заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Вакцина, разработанная компанией, векторная, на основе аденовируса человека, и требует однократного введения.

Ранее на той же платформе в J&J была разработана вакцина против вируса Эболы. Также компания продолжает работать над аналогичными вакцинами против вируса Зика, РСВ, ВИЧ.