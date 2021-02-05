Johnson&Johnson подала заявку на применение своей вакцины в США

Американская корпорация Johnson & Johnson подала в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявку на одобрение в экстренном порядке своей вакцины от COVID-19 на территории страны. Об этом говорится в сообщении компании.

В Johnson & Johnson уточнили, что готовы начать поставки вакцины сразу после ее одобрения. Также компания планирует подать аналогичную заявку на применение своего препарата на территории ЕС, пишет "Коммерсант".

Напомним, что медицинский регулятор в США ранее одобрил к применению две вакцины - от компаний Pfizer и BioNTech, и от Moderna. Рассмотреть заявку компании профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США планирует 26 февраля.

США сегодня по-прежнему лидируют среди стран мира по числу заболевших. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, положительный тест на коронавирус получили уже свыше 26 миллионов американцев (26 676 022).