Pfizer планирует сократить поставки флаконов с вакциной в США

Компания Pfizer планирует добавить фактор шестой дозы в свои договоренности о поставках с США, таким образом компания будет поставлять Соединенным Штатам меньше флаконов с вакциной от коронавируса, чем ожидалось ранее, сообщает New York Times.

Ранее представители Европейского агентства лекарственных средств объявили, что содержимое одной ампулы вакцины от Pfizer можно делить не на пять доз, как заявляли прежде, а на шесть. "Pfizer должна поставить США 200 миллионов доз вакцины к концу июля этого года. Однако теперь объемы могут сократиться", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Руководство Pfizer добилось от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США изменения формулировки в разрешении на использование, чтобы факт шести доз в ампуле был официально признан в стране. По данным газеты, уже со следующей недели количество вакцин, которое федеральное правительство выделяет каждому штату, может распределяться по новым правилам.

Напомним, медицинский регулятор США одобрил к применению в стране препараты от коронавируса Pfizer и Moderna. Число инфицированных коронавирусом в США приближается к 25 миллионам человек (24 815 084). Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости в стране и мире.