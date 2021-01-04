В США хотят уменьшить дозу вакцины Moderna, чтобы ускорить вакцинацию

Власти США обсуждают возможность использования при вакцинации от COVID-19 половину дозы вакцины производства компании Moderna, чтобы быстрее привить как можно большее количество людей. Об этом сообщил советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи. Сейчас, согласно инструкции по применению вакцины, прививка делается двумя дозами препарата компании Moderna, которые вводятся с интервалом в 28 дней.

"Вот альтернатива. Мы знаем, что в случае с вакциной Moderna если давать половину дозы людям в возрасте от 18 до 55 лет, но два раза, это означает точное достижение цели по вакцинации вдвое большего количества людей теми дозами, которые у нас имеются", - цитирует ТАСС пояснения Слауи, которые советник высказал в эфире канала CBS News.

Чиновник подчеркнул, что половина дозы у молодых людей дает "идентичный иммунный ответ". "Поэтому мы ведем переговоры с Moderna и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Конечно, в итоге решение об ускорении решения о введении половины объема дозы - за Управлением. Думаю, это более ответственный подход, который заключается в том, чтобы дать вакцину большему числу людей", - подчеркнул специалист.

Массовая вакцинация от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech стартовала в США 14 декабря. Позднее к использованию была одобрена и вакцина компании Moderna.

Ранее в Великобритании было принято решение об увеличении интервала между введением первой и второй дозы при вакцинации от COVID-19 c применением обеих вакцин, которые используются в стране - это препараты от AstraZeneca (совместно с Оксфордским университетом) и Pfizer (совместно с BioNTech). Интервал между первой и второй инъекциями увеличили с трех недель до трех месяцев: таким образом власти надеются быстро нарастить количество привитых хотя бы первой дозой, чтобы сдержать распространение инфекции.