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05.02.2021 14:10
Рубрика: В мире

Жизнь в Синьцзяне: Чем отличаются антикитайские фейки Запада от реальности

В Китае есть выражение: Синьцзян - прекрасный край. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе проживают люди 56 национальностей, которые прилагают активные усилия для развития своего края, укрепления социальной стабильности и экономического развития.
В докладе зарубежных дипломатов отмечается, что более 90 процентов опрошенных уйгурцев изъявили добровольное желание работать на текстильных фабриках. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая В докладе зарубежных дипломатов отмечается, что более 90 процентов опрошенных уйгурцев изъявили добровольное желание работать на текстильных фабриках. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
В докладе зарубежных дипломатов отмечается, что более 90 процентов опрошенных уйгурцев изъявили добровольное желание работать на текстильных фабриках. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Однако, как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", в последнее время антикитайски настроенные силы на Западе распространяют сфабрикованные сообщения о Синьцзяне, подвергая нападкам китайскую политику в Синьцзяне.

Так называемый "геноцид" и "преступления против человечности", которые якобы ведет Китай в Синьцзяне, - ложные измышления и фарс, разыгранный некоторыми силами на Западе. Реальная же ситуация такова: в последние годы численность уйгуров в Синьцзяне за 10 лет увеличилась на 25 процентов и превысила 12 миллионов человек.

Также на Западе и в США фабрикуют ложную информацию о том, что в Синьцзяне якобы есть "лагеря для перевоспитания". На самом деле, Синьцзян на законных основаниях запустил программу профессионально-технического образования и подготовки. Ее цель заключается в том, чтобы на корню искоренить терроризм и религиозный экстремизм, лишить терроризм источников для развития и благодатной почвы, остановить экстремизм в зародыше. Откликнувшись на резолюцию ГА ООН "Глобальная контртеррористическая стратегия", Китай направил все усилия на "устранение условий, способствующих распространению терроризма, предотвращение терроризма и борьбу с ним". В результате уже четыре года подряд в Синьцзяне не было зафиксировано ни одного теракта.

В ситуации пандемии коронавируса западные силы, настроенные против Китая, снова обрушились на Китай с нападками, что в Синьцзяне якобы вирус используется для уничтожения уйгуров. Реальная ситуация такова: с начала вспышки эпидемии правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района предпринимает строгие противоэпидемические меры, прилагая усилия для обеспечения снабжения продукцией первой необходимости. Благодаря активным усилиям, все 826 зараженных коронавирусом в Синьцзяне выздоровели и выписались из больниц. Не было ни одного летального исхода.

Кроме того, некоторые американские и западные политики распространяют фейк о том, что китайское правительство насильственно, в принудительном порядке переместило 80 тысяч синьцзянских уйгуров на заводы в другие провинции страны. На самом же деле народное правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района прилагает активные усилия для содействия трудоустройству. С 2018 года была трудоустроена 151 тысяча синьцзянцев, причем как в автономном районе, так и за его пределами, то есть в других городах страны. Доходы многих из числа работающих за пределами Синьцзяна составили 45 тысяч юаней в год, что намного выше, чем в родном крае.

К сожалению, подобных измышлений много. Так, 4 февраля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя статьи, опубликованные британской медиакорпорацией BBC, подчеркнул, что в последнее время появилось слишком много ложной информации о ситуации с правами человека в Синьцзяне. За этой ложной информацией часто стоят знакомые имена, например ВВС. 17 июля 2020 года уйгурка по имени Зумрад Даут в интервью BBC рассказала, что она оказалась в "лагере перевоспитания" в Синьцзяне, а на самом деле она никогда не училась в учебно-тренировочном центре. Она явно соврала, став инструментом в руках антикитайских сил для создания ложных слухов о Синьцзяне.

Ранее корпорация BBC опубликовала материал, в котором утверждалось, что женщины в так называемых исправительных лагерях в Синьцзяне подвергались насилию, сексуальным надругательствам и пыткам. Ван Вэньбинь отметил, что центры образования и профессиональной подготовки строго соблюдают Конституцию и законы, гарантируют законные права учащихся и не допускают никакого надругательства или насилия.

"Китайская сторона решительно выступает против любого вмешательства во внутренние дела страны под предлогом вопросов Синьцзяна и будет защищать суверенитет, безопасность и интересы развития страны", - добавил дипломат.

Кстати, 3 февраля между Китаем и дипломатическими корпусом в Женеве, а также органами ООН состоялся телемост, посвященный итогам визита в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая дипломатических представителей разных стран. Один из лаосских представителей внешнеполитического ведомства, побывавший с визитом в СУАР в 2019 г. отметил, что в мире не бывает идеальной модели развития, но китайское правительство добилось огромных успехов в выборе верного пути и защите права человека.

Эта точка зрения лаосского дипломата была поддержана многими участниками в ходе телемоста. Присутствующие на дистанционном заседании активно делились своим впечатлениями от путешествия по Синьцзяну. Они единогласно одобрили усилия китайских властей в содействии продолжительному развитию и защите прав и свобод граждан.

Дипломаты из различных стран в один голос свидетельствовали о том, что Синьцзян - замечательное место, это они вынесли из личных бесед с жителями района. Трудящиеся из нацменьшинств неоднократно опровергали высказывания некоторых западных сепаратистов относительно якобы принудительного использования труда десятков тысяч рабочих.

На днях в международном сообществе обратили внимание на документ под названием "Доклад о социальной ответственности работников хлопчатобумажной промышленности в СУАР". Согласно опросу, представленному в документе, более половины работников - представители китайских нацменьшинств.

В докладе отмечается, что 93,2 процента опрощенных изъявили добровольное желание работать на текстильных фабриках, все они трудоустроились с помощью офлайн-ярмарки вакансий или воспользовавшись рекомендациями знакомых. Одновременно все опрошенные заявили об отсутствии ограничения физической свободы в рабочее время.

Кроме того, у рабочих нацменьшинств свои религиозные верования, национальная культура, а также национальная письменность. Все это берется во внимание в ходе работы и производства. Например, рабочие контракты составляются на двух языках, китайском и уйгурском, трудовые права защищены законом. Фактически, хлопчатобумажная текстильная промышленность, являясь одной из наиболее трудоемких отраслей Синьцзяна, в последние годы стала одним из наиболее важных путей, которые помогали местным жителям выйти из бедности. Согласно статистике, месячная минимальная заработная плата в Синьцзяне в 2019 году составила от 1460 юаней до 1820 юаней, а среднемесячная заработная плата работников хлопчатобумажных текстильных предприятий достигла 3463,2 юаня.

Жители Синьцзяна заняты не только на текстильных предприятиях на местах, но имеют возможность выезжать на заработки в другие районы. Особенно в места с относительно отсталым экономическим развитием, такие как южный Синьцзян, работа за пределами родных городов позволяет людям получать гораздо более высокий доход, чем они имеют от сельскохозяйственной деятельности дома.

Данные показывают, что в 2020 году в городских районах Синьцзяна появилось 461 100 новых рабочих мест, трудоустроено 3 154 700 человек (избыточной сельской рабочей силы), выполнив соответственно 102,47 и 116,84 процента годовых целевых задач. В ноябре 2020 года проблема абсолютной бедности в Синьцзяне была решена исторически.

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