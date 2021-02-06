Авторская империя Ренаты Литвиновой: В прокат выходит "Северный ветер"

"Северный ветер", третий полнометражный игровой фильм Ренаты Литвиновой, вырос из поставленного ею в 2017 году одноименного спектакля МХТ имени Чехова, но не стал его повторением. Экран добавил этому ветру воздуха, пространства, свободного полета фантазии - все, что необходимо Автору, создающему свой уникальный мир. В "Северном ветре" Рената Литвинова едина в нескольких лицах - она режиссер, автор сценария, актриса и сопродюсер.

Северные Поля, великая, погибающая империя эпохи Матриархата. Закопанные в полях деньги и богатства могущественного женского клана гниют и превращаются в пыль даже в надежных кованных железных сундуках. У каждой обитательницы огромного, некогда великолепного, давно ветшающего, захламленного, но все равно роскошного особняка свой возраст: у одних юный, у других зрелый, у кого-то старый - и он не меняется с годами. Все вечно готовятся к перемене участи и встречают Новый год, собираясь за большим семейным столом. Всегда прекрасная Маргарита (Рената Литвинова), хозяйка дома, в вечном ожидании звонка от своего желанного возлюбленного, мечтает только о нем. Тут все и всегда жаждут любви и надеются дождаться. У них есть тринадцатый час, редкое благоволение небес, чтобы могло совершиться все задуманное. Но так случилось - мужчины ушли. Те, в кого можно влюбиться навсегда, - сильные, смелые, пылкие. Остались родственники, привычные домочадцы и случайные гости, задержавшиеся надолго.

Бенедикт (Антон Шагин), сын Маргариты, потерял свою возлюбленную Фанни, девушку небесной красоты (Ульяна Добровская), она разбилась в самолете на следующий день после помолвки. Гибель одного человека оказалась роковой для целой империи. Все стало неумолимо разрушаться, пропадать. А Бенедикт с тех пор безутешен, возненавидел женщину, на которой женился. Ее зовут Фаина (Софья Эрнст), это сестра Фанни, и она ни за что не хочет отпустить своего нелюбящего мужа. Маргарите приходится стать решительной и злой, что вырваться из плена безрадостных событий. Сквозь метель и дремучий лес под песню Земфиры "я злой человек, я злой человек, смотри, на меня падает снег" мчится за рулем прекрасная Маргарита, осуществившая свою тщательно продуманную и неотвратимую месть…

Это кино - сказка. Декаданс. Концентрированная красота. Совершенно особенный мир, населенный странными людьми и любовно собранными редкими предметами. В чем-то подобный тому, что так роскошно и небанально умели создавать Жан Кокто, Сергей Параджанов, Кира Муратова. В кадре появляются портреты Киры Георгиевны, написанные художником Евгением Голубенко, ее мужем. Сцена с цирковой ареной, где встречаются Маргарита, верный ей секретарь Мишенька (Кирилл Трубецкой) и красотка-наездница (Светлана Ходченкова), цитирует один из фильмов великой и неповторимой Муратовой. Ей посвящен "Северный ветер". Но и другим, дорогим Ренате Литвиновой людям кино, отдана дань любви, памяти и благодарности. Не случайно на роль "вечной Алисы", матери Маргариты, приглашена Татьяна Пилецкая. В этом выборе очевидна сердечная привязанность Литвиновой к знаменитым кинодивам прошлых лет.

Как не случайно и то, что первым ее режиссерским опытом был документальный фильм о великих актрисах "Нет смерти для меня", снятый в 2000-м году.

Камео Хиблы Герзмавы, украсившей "Северный ветер" своим изумительным сопрано, эффектной внешностью и неожиданным чувством юмора - это дань "Вокальным параллелям" Рустама Хамдамова. И еще множество отсылок и киноцитат добавляют очарования и глубины. Понравится вряд ли всем. Кто-то скажет, что все вторично. И вообще - зачем? Но тем, кто любит Ренату, точно придется по душе. Я люблю.

Международная премьера "Северного ветра" только что состоялась на МКФ в Роттердаме. С 6 февраля, в необычный для начала отечественного проката день - субботу, фильм можно увидеть в кинотеатрах. Хочется поздравить всех причастных к созданию такого нетривиального в наших суровых широтах кинофильма - сказочно красивого и притягательного для ценителей всего необычного. Как говорят обитатели затерянного в Северных Полях дома хозяйкиному неизменному другу и слуге (Василий Горчаков): "Василий, шампанского!".