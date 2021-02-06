Байден заявил о 36 млн голодающих из-за COVID американцах

Президент США Джо Байден заявил о том, что экономика страны переживает из-за коронавируса тяжелые времена.

"Абсолютно ясно, что экономика все еще находится в трудном положении. Более 10 млн человек остались без работы, а 4 млн находятся без работы по полгода и больше", - передает ТАСС слова главы Белого дома.

Он заявил о необходимости принять предложенный им пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов. При этом, по словам Байдена, многие американцы сейчас буквально оказались на грани голода.

"24 млн взрослых и 12 млн детей буквально не хватает еды", - сказал президент.

Он пообещал сохранить обещание выплатить "по 1,4 тыс. долларов тем людям, которые в этом нуждаются".