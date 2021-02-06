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06.02.2021,  
09:38
Текст:  Николай Грищенко

Боевое крещение русских авианосцев состоялось 105 лет назад

105 лет тому назад, 6 февраля 1916 года, девять гидропланов Черноморского флота разбомбили турецкий порт и железнодорожный узел Зонгулдак. К месту операции аэропланы доставили первые в мире авианосцы "Александр I" и "Николай I". Боевое крещение морской авиации прошло успешно.
Фото: Корвин-Кербер В. Л. / wikipedia.org Фото: Корвин-Кербер В. Л. / wikipedia.org
Фото: Корвин-Кербер В. Л. / wikipedia.org

С началом Первой мировой войны российский флот предпринимал отчаянные усилия, чтобы лишить турецкую армию ценнейшего ресурса - каменного угля. Морская блокада и обстрелы угледобывающего района с кораблей оказались малоэффективны. Тогда командующий Черноморским флотом адмирал Андрей Эбергард принял решение: разбомбить порт и железную дорогу.

Пятого февраля отряд кораблей во главе с линкором "Императрица Мария" вышел из Севастополя. Во время перехода авианосцы отделились от главных сил и самостоятельно подошли к месту операции. На каждом авианесущем корабле находилось по семь гидропланов М-5.

Первым боевым отрядом на авианосце "Александр I" командовал лейтенант Раймонд фон Эссен, вторым отрядом - на "Николае I" - лейтенант Александр Юнкер.

Из 14 самолетов два не смогли взлететь, а один из-за непроизвольно сброшенной бомбы прервал полет, еще два экипажа не смогли в облаках найти цель. Всего в налете участвовало девять аэропланов, которые несли бомбы, весом от 4,5 до 22 килограммов.

Из-за сильного шрапнельного обстрела ПВО бомбить пришлось с километровой высоты, а испортившаяся погода заставляла пилотов искать разрывы в облаках.

Фото: Владимир Песня \ РИА Новости
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Тем не менее самолет лейтенанта Марченко и прапорщика князя Лобанова-Ростовского удачно сбросил 22-килограммовую бомбу и отправил на дно сухогруз "Ирмингард", на борту которого находилось 7200 тонн угля. Остальные гидропланы отбомбились по портовым сооружениям, железнодорожному узлу и артиллерийской батарее. Непосредственно над целью аэропланы провели от 5 до 18 минут. В общей же сложности вылет длился около часа. Потерь не было, все экипажи успешно вернулись на борт своих кораблей.

При возвращении авианосцы пыталась атаковать немецкая субмарина. К счастью торпеда была отброшена кильватерной струей "Александра I" Экипаж гидроплана №35 в составе лейтенанта Георгия Корниловича и зауряд-прапорщика Владимира Бушмарина обнаружил подлодку в 740 метрах от авианосца и обозначил цель дымами, по которым был нанесен артиллерийский удар.

Впечатленное успешными действиями морской авиации и бомбардировкой Зонгулдака командование Черноморского флота сформировало дивизион корабельной авиации, куда вошли четыре авианесущих корабля - "Александр I", "Николай I", "Алмаз" и "Румыния", а также четыре воздушных отряда по восемь гидроаэропланов в каждом.

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