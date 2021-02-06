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06.02.2021 10:00
Рубрика: Культура

"ЧайФ" выпустил альбом "Оранжевое настроение-III" перед празднованием 35-летия

Текст: Александр Алексеев
Уральские музыканты представили новый альбом "Оранжевое настроение-III" вовремя - как раз перед концертом "Война, Мир и…", которым "ЧайФ" будет праздновать юбилей. Возможно, в нем прозвучат и новые песни. Ведь многообещающих хитов на диске-премьере хватает.
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин. Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин. Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин. Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

На "Оранжевом настроении-III" собраны 10 прежде не публиковавших песен, причем четыре из них сочинены во время карантина.

Фронтмен группы Владимир Шахрин рассказал об этой работе так:

- Находясь со всей страной на карантине, группа "ЧайФ" решила довести до логического завершения придуманный в 1993 году музыкальный проект "Оранжевое настроение". В рамках его было записано четыре альбома под порядковыми номерами 1, 2, 4, 5. А летом (2020 года, - прим. ред.) мы начали работу над недостающим, третьим "Оранжевым настроением".

Новый альбом записан в акустике, причем сам Владимир Шахрин играет не только на гитаре, но и на губной гармонике. На звуковых дорожках оставлены и разговоры музыкантов в студии, интересных песен много, в основном они позитивные и средне-темповые, хотя и ностальгических настроений хватает.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Впечатление, что этот диск вырос из музыки 60-х, о чем говорит не только воспоминание в одной из песен об Элвисе Пресли, но и наследование традициям бита и классического ритм-энд-блюза той поры.

Кого-то может смутить, что сразу несколько песен начинаются схоже - со вступления ударника, использующего джазовый прием - удары барабанных палочек друг о друга, а уж затем принимающегося за свои том-том, бас-барабан и хай-хэт. Но аранжировки очень интересны, гитаристы виртуозны, в песнях есть нерв, драйв и настроение. И пластинка получилась душевная, светлая, ее захочется переслушивать еще не раз.

А уж два трека с альбома точно станут новыми концертными хитами - "Песня джедая" и "Слишком много джаза, мама".

При этом в песне "Не теряй надежду" первым голосом поет лидер-гитарист Владимир Бегунов, что у "ЧайФа" случается не так часто. Именно на этот трек группа решила снять первый клип для альбома.

Как обычно, в "Оранжевых настроения", в третьем тоже есть что-то оранжевое и замечательное. В клипе это - рисованный оранжевый автобус с крыльями, который летает.

Да, "чайфы" всегда умели придумать что-то необычное, неожиданное и яркое!

Кстати

Накануне вечером на ВТБ-Арене "Динамо" обозревателю "РГ" подтвердили, что концерт состоится. Правда все билеты в танцевальный партер уже распроданы, осталось только немного в сектора на трибунах и самые дорогие - по 21 тысяче рублей, на элитные места.

Культура Культура Музыка

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