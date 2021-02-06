Что происходит с взаимной торговлей России и Беларуси

Новые совместные проекты России и Беларуси помогут странам быстрее выйти из кризиса, вызванного пандемией. Прогнозы развития обеих экономик улучшены - они все еще меньше, чем для мировой экономики в целом, но значительно позитивнее того, что можно было слышать от международных экспертов еще полгода назад. Однако для стабильного развития странам стоит углублять интеграцию - причем как в рамках Союзного государства, так и в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это, в свою очередь, приведет к появлению новых товаров во взаимной торговле, считает Елена Кузьмина, завсектором Беларуси, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН.

Сейчас основу российского экспорта в Беларусь составляют энергоносители - нефть (3 млрд долларов) и природный газ (2,2 млрд) согласно статистике Российского экспортного центра (РЭЦ) на основе данных ФТС за 11 месяцев 2020 года (результатов по итогам года еще нет - прим. "РГ"). Падение цен на них значительно повлияло на общий объем товарооборота между нашими странами (-17% до 25,5 млрд долларов) и на российский экспорт в Беларусь (-25% до 14,2 млрд долларов).

События 2020 года сказались и на экспортерах МСП, рассказывает Юрий Шурыгин, глава Международного Агентства продвижения экспорта (IEXPA). "Летом все белорусские покупатели ставили контракты на паузу, несколько месяцев все простаивало, никто ничего не покупал, никакие расчеты не велись", - говорит он. Если крупные промышленные проекты контролируются на уровне государства, то внешняя торговля на уровне малых и средних предприятий происходит по географическому принципу - под ударом оказались, в основном, компании в Брянске, Смоленске, в соседних белорусских городах.

В целом, экспорт из Беларуси в денежном выражении пострадал не так сильно - падение составило всего 4,5%. "Если говорить о межстрановой торговле, то больше сократился российский импорт, чем белорусский экспорт, - подтверждает Кузьмина. - Увеличился экспорт (из Беларуси - прим. "РГ") некоторых групп товаров, в первую очередь это продукты питания и в целом продукция АПК, это в частности, и молочные и мясные продукты", - поясняет Кузьмина. Сельхозпродукция - основа белорусских поставок в Россию. Ключевые товары - это сыры и творог (915 млн долларов), сливочное масло (330 млн долларов), говядина (313 млн) и концентрированное молоко (250 млн).

Беларусь поставляет к нам и технику - в топ-10 входят, например, грузовые автомобили (298 млн долларов) и тракторы (193 млн). Но доля Беларуси в российской внешней торговле не превышает 5% (и по экспорту, и по импорту). При этом доля России во внешнеторговых поставках соседа занимает почти половину как по экспорту (45% белорусских поставок идут к нам), так и по импорту (российские поставки занимают в белорусском импорте 50%).

По мнению Шурыгина, можно было бы создать условия и для развития российского экспорта МСП. Сейчас государственная политика Беларуси, по его словам, направлена на то, чтобы не закупать товары, производимые в стране. "Хотелось бы рассчитывать, что та финансовая поддержка, которую Россия предоставляет Беларуси, в какой-то мере создавала бы задел под последующие закупки российских товаров. Это уже делается под крупные российские проекты, а можно было бы добавить и малый бизнес при условии что это не будет нарушать права белорусских компаний", - говорит Шурыгин. Например, россияне могли бы занять нишу китайских импортеров на белорусском рынке.

Для большего разнообразия поставок уже сейчас есть предпосылки. Если в денежном выражении экспорт просел, что объясняется в том числе снижением курсов белорусского и российского рубля (а торговый оборот исчисляется в долларах), то в физических объемах по некоторым позициям все-таки наблюдается рост. Так, в прошлом году Россия поставила в Беларусь на 45% больше полиэтилена, на 23% больше кормов для животных, а также мороженую рыбу и даже на 19% больше приготовленного картофеля. Беларусь, в свою очередь, нарастила поставки легковых автомобилей (+103%), телевизоров (+37%) и машин для уборки урожая (+30%).

Если постепенно исключить нетарифные ограничения, развитие торговли может пойти по новому сценарию. "Тарифных ограничений в Таможенном Союзе ЕАЭС уже практически нет, при этом остается достаточно большое количество нетарифных ограничений. Если по части товаров, которые называют "чувствительными" это сделать очень сложно, то ряд других ограничений на национальном уровне вполне можно было бы снять", - говорит Кузьмина.