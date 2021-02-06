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06.02.2021 21:30
Рубрика: Общество

Дмитриев: Россия единственная в мире может вакцинировать всех желающих граждан

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Россия пока остается единственной в мире, где привиться от COVID-19 может любой желающий. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия 1".

Разработчики "Спутник V" работают над созданием вакцин от мутаций COVID-19

"Фокус на вакцинации россиян. Россия сейчас фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят. Для США и Европы - это сентябрь, октябрь", - отметил он.

По словам Дмитриева, на иностранные рынки поставляются пока небольшие количества вакцины "Спутник V", в том числе фонд активно запускает и поставляет в другие страны продукцию с зарубежных производственных площадок РФПИ.

По данным на 6 февраля российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в 21 стране мира.

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