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06.02.2021 13:12
Рубрика: Экономика

ФАС изменит расчет платы за доставку газа в баллонах

Текст: Марина Трубилина

Цены на доставку газа в баллонах будут регулироваться государством. Постановлением правительства упразднен пункт правил предоставления коммунальных услуг, где говорилось о том, что размер платы за доставку бытового газа в баллонах и твердого топлива потребителю устанавливается по соглашению потребителя и продавца.

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Пункт о плате за доставку баллонов и твердого топлива по соглашению сторон действовал с 2011 года. Однако в 2020 году в ряде регионов приобретение газовых баллонов существенно подорожало, в некоторых случаях - на 40-50%. Об этом свидетельствовали обращения в правительство органов власти Свердловской, Вологодской, Псковской областей и ряда других регионов. Поскольку цены на сам газ для населения регулируются государством, стоимость выросла за счет подорожания доставки баллонов.

"В целях недопущения резкого роста стоимости конечного продукта и, как следствие, исключения социальной напряженности и негативных последствий для потребителей ФАС России считает целесообразным временно ввести государственное регулирование доставки сжиженного газа в баллонах", - отмечали ранее в ФАС.

В ближайшее время ФАС должна скорректировать методические указания по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС

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