Федун прокомментировал ход переговоров с "Аяксом" по Промесу

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о переговорах с "Аяксом" по переходу Куинси Промеса. Ранее сообщалось о том, что клубы достигли договоренности, однако сделка до сих пор не оформлена.

"Промес? Мяч на стороне "Аякса". Мы сделали предложение. Несколько проблем возникло, - сказал Федун "Спорт-Экспрессу".

Как ранее сообщил управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков, в ходе переговоров появилось требование со стороны клуба из Нидерландов, на которое московский клуб не согласен.

Промес уже играл в "Спартаке" с 2014 по 2018 годы. Вместе с командой он завоевал золотые медали чемпионата России, а также выиграл Суперкубок страны.