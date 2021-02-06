Фото: Песок из Сахары окрасил небо Франции в бежевый цвет

Небо над большей частью территории Франции приобрело бежевый оттенок. Это явление вызвано сильным ветром сирокко, который несет большое количество мелких частиц песка из пустыни Сахара, сообщает телеканал BFMTV.

Особо сильно это проявляется в Альпах и в департаменте Изер на востоке страны. На курортах в горах песочная пыль окрасила снег в желтоватый цвет. Горные лыжи с трудом скользят по такой поверхности, покрытие быстро портится.

Водителям рекомендовано не включать дворники, а смывать песок на автозаправках струей воды, чтобы избежать царапин на стекле. Облака, несущие тонны песка, постепенно передвигаются в направлении северных регионов страны. Небо в Париже начало менять оттенок. Ранее это произошло в Тулузе и Лионе.

Сирокко обычно проявляет себя ближе к весне. Нынешние порывы ветра из Сахары отличаются настолько горячим воздухом, что температура на Корсике может в ближайшее время повыситься до 25 градусов Цельсия. На снимках со спутников хорошо видны огромные потоки песка, переносимые во Францию сильным ветром. Они поступают не только из алжирской части Сахары, но и из Мали.

Le ciel à Oran en Algérie tout orange provenant de la tempête de sable du Sahara pic.twitter.com/oa3yt7u9OC — Karim BNL 🇹🇳⚡️ (@karimBnl06) February 6, 2021