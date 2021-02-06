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06.02.2021 18:20
Рубрика: В мире

Фото: Песок из Сахары окрасил небо Франции в бежевый цвет

Текст: Александр Саможнев
Фото: Nicolas Liponne / Hans Lucas/ Reuters Фото: Nicolas Liponne / Hans Lucas/ Reuters
Фото: Nicolas Liponne / Hans Lucas/ Reuters

Небо над большей частью территории Франции приобрело бежевый оттенок. Это явление вызвано сильным ветром сирокко, который несет большое количество мелких частиц песка из пустыни Сахара, сообщает телеканал BFMTV.

Фото: iStock
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Особо сильно это проявляется в Альпах и в департаменте Изер на востоке страны. На курортах в горах песочная пыль окрасила снег в желтоватый цвет. Горные лыжи с трудом скользят по такой поверхности, покрытие быстро портится.

Водителям рекомендовано не включать дворники, а смывать песок на автозаправках струей воды, чтобы избежать царапин на стекле. Облака, несущие тонны песка, постепенно передвигаются в направлении северных регионов страны. Небо в Париже начало менять оттенок. Ранее это произошло в Тулузе и Лионе.

Сирокко обычно проявляет себя ближе к весне. Нынешние порывы ветра из Сахары отличаются настолько горячим воздухом, что температура на Корсике может в ближайшее время повыситься до 25 градусов Цельсия. На снимках со спутников хорошо видны огромные потоки песка, переносимые во Францию сильным ветром. Они поступают не только из алжирской части Сахары, но и из Мали.

В мире Европа Франция

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