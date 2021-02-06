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06.02.2021 09:00
Рубрика: Культура

Глава Первого канала Константин Эрнст отмечает 60-летие

Текст: Сусанна Альперина
6 февраля отмечает юбилей генеральный директор Первого канала. Константину Эрнсту исполняется 60 лет. Из них - 22 года он занимает этот пост. А вообще на телевидение пришел еще в прошлом веке - в 1988 году. Посчитать несложно - 33 года на ТВ. За это время Эрнст и повидал и показал нам всякое. И мы видели его разным - в нескольких ипостасях: руководитель канала, продюсер, телеведущий, общественный деятель, визионер... и просто человек. К юбилею попросили пятерых известных людей, которые знают Эрнста лично, поздравить его, рассказать, каков он и какие черты они в нем ценят.
Российский телевизионный деятель Константин Львович Эрнст. 2000 год. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Российский телевизионный деятель Константин Львович Эрнст. 2000 год. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Российский телевизионный деятель Константин Львович Эрнст. 2000 год. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Владимир Познер, журналист и телеведущий:

"Думаю, что Константин Эрнст - самый выдающийся телевизионный деятель в нашей стране. Это высокотворческий человек с очень точным "нюхом". Его роль в развитии телевидения в России - неоценима. И хотел бы добавить следующее: я не всегда согласен с тем, как строится программирование Первого канала, но остаюсь при своем мнении, потому что Константин Эрнст как раз в этом самом программировании не имеет себе равных".

Михаил Швыдкой, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель московского Театра Мюзикла, телеведущий:

"У Константина Львовича совершенно феноменальный художественный вкус. Это отражается во всем. И в его первых телевизионных работах - когда он сам вел программу "Матадор", и в его продюсерской деятельности, и в руководстве каналом. И конечно же, это выражается и в его коллекционерской страсти. Он не просто коллекционирует книги и живопись, он крайне тонко чувствует художественную природу любого явления искусства. Мне особо приятно то, что Константин Эрнст уже в зрелом возрасте начал работать в театре, что он делает с присущим ему совершенством".

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Эдуард Сагалаев, президент Национальной Академии телерадиовещателей:

"Константин Львович, или, как я его называю, Костя - удивительный человек. Я с ним знаком еще со времен "Матадора" - он тогда пришел ко мне проситься в Молодежную редакцию. Я его взял, и ни разу не пожалел об этом. От "Матадора" до руководителя Первого канала - это уникальный путь человека очень демократичного - к нему любой без спроса может войти в кабинет, но в то же время умеющего управлять многими сотнями людей, которые находятся в его подчинении. Он очень работоспособный - фактически во всех премьерах выступает продюсером, и это не просто подпись в титрах, а он реально от начала и до конца занимается каждым проектом сам вместе со своим коллективом. Такие проекты, как Парад Победы к 9 Мая или Парад ко Дню Военно-морского флота, они просто изумляют своей выдумкой и мастерством исполнения, которые отличают Константина Эрнста. Он - очень теплый человек. Он сохраняет свою дружбу со мной уже много лет. И я всегда могу его о чем-то попросить и посоветоваться с ним или ему что-то посоветовать. И меня очень поддерживает эта дружба. Хочу, чтобы Константин Львович, Костя, еще много лет радовал нас своими успехами и жизнелюбием".

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа:

"Трудно, даже невозможно, представить, какой была бы медиаиндустрия и мир российского кино без Константина. Первооткрыватель, продюсер смыслов и рискованных ставок, новатор и законодатель моды, на чьих проектах выросли десятки авторов, ведущих, режиссеров и звезд любой величины. Пусть дерзость и тяга к риску берут верх над здравым консерватизмом! Здоровья на долгие годы!"

Алла Сигалова - хореограф, режиссер, актриса, заслуженный деятель искусств РФ:

"Выдающаяся, ярчайшая личность. Рядом с ним все вокруг начинает бурлить энергией и движением! Рядом с ним невозможно бессмысленное течение времени и бездействие, рядом с ним невозможно существовать посредственностям и дилетантам. Общаясь с ним, нельзя спрятаться под приклеенную маску - он все видит, и все фальшивое, словно рентгеном, высвечивает. Это удивительное качество видеть и считывать человека иногда шокирует и поражает. Он блестяще образован и обладает острым, цепким умом, а в сочетании с уникальной памятью это дает эффект гиганта-мыслителя. И то, как в этом организме соединяются самые неординарные таланты, знания, мудрость, детскость, бесстрашие, преданность и другие качества, создает личность безоговорочно притягивающую и восхищающую. Знаю Эрнста много, очень много лет, и всегда он удивляет - масштабом, неожиданностью суждений и быстротой принятия решений. Работать рядом с ним - тяжелый труд и абсолютное удовольствие. Общаться - большое наслаждение и подарок судьбы. С юбилеем!"

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