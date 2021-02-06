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06.02.2021 10:24
Рубрика: В мире

Китай предостерег США от вмешательства во внутренние дела

Текст: Александр Саможнев

Соединенные Штаты должны воздержаться от вмешательства во внутренние дела КНР. Китайское руководство не оставит без внимания подобные посягательства и примет меры для защиты суверенитета и безопасности страны, заявил глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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По словам китайского представителя, Вашингтон должен соблюдать принцип "одного Китая" и договоренности, достигнутые между двумя странами. "Все вопросы, касающиеся Гонконга, Синьцзяна и Тибета, относятся к внутренней политике КНР", - настоятельно указал Цзечи.

Китайский деятель также посоветовал администрации США не забывать, что остров Тайвань является неотделимой частью КНР. "Мы настаиваем, чтобы Вашингтон исправил ошибки, которые были допущены в последнее время", - добавил Ян Цзечи

Напомним, в октябре 2020 года Госдепартамент США одобрил возможные поставки вооружений Тайваню на сумму около 1,8 миллиарда долларов. Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности направило в Конгресс требуемый сертификат о возможности продажи. По данным Reuters, стоимость поставок современных видов американского оружия Тайваню может составить около пяти миллиардов долларов.

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