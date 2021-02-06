Китайский зонд "Тяньвэнь-1" отправил на Землю свой первый снимок Марса

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" успешно совершил четвертую корректировку движения по пути к Марсу. Перед этим аппарат сделал свой первый снимок Красной планеты и отправил его на Землю. На черно-белом снимке запечатлены Ацидалийская равнина, равнина Хриса, плато Меридиана, кратер Скиапарелли и долины Маринер.

Ранее аппарат совершал корректировки движения в августе, сентябре и октябре прошлого года. Все системы аппарата работают в штатном режиме, сообщает ТАСС, ссылаясь на Китайское национальное космическое управление.

"Тяньвэнь-1" движется к Марсу не по прямой, а по дуге, отмечают специалисты. Он уже преодолел 465 миллионов километров и сейчас находится на расстоянии около 1,1 миллиона километров от Марса и в 184 миллионах километров от Земли.

Запуск зонда состоялся 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан. В середине февраля зонд приблизится к Марсу. Главная цель миссии - исследование морфологии и геологических характеристик поверхности планеты, поиски залежей льда и осадочных пород, изучение ионосферы.