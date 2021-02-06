Команда Медведевой захватила лидерство на Кубке Первого канала

Команда Евгении Медведевой опережает команду Алины Загитовой после выступления танцевальных дуэтов на Кубка Первого канала по фигурному катанию, который стартовал в Москве на арене "Мегаспорт".
Большой задел для команды Медведевой, которая называется "Время первых", создали призеры чемпионатов Европы, чемпионы России 2020 года Александра Степанова и Иван Букин. За свой прокат они получили от судей самые высокие баллы - 90,75.
А вот единственная ошибка в ритм-танце на счету Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базин, представляющих "Красную машину" Загитовой. Партнер ошибся на твиззлах, что существенно снизило их оценки (79,13).
Итак, после первого вида команда Медведевой ведет со счетом 251,21 - 245,43
Команда Евгении Медведевой
Александра Степанова - Иван Букин - 90,75
Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин - 81,42
Софья Шевченко - Игорь Еременко - 79,04
Команда Алины Загитовой
Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро - 85,76
Аннабель Морозов - Андрей Багин - 80,54
Елизавета Худайбердиева - Егор Базин - 79,13