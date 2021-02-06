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06.02.2021 18:44
Рубрика: Спорт

Команда Медведевой захватила лидерство на Кубке Первого канала

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Команда Евгении Медведевой опережает команду Алины Загитовой после выступления танцевальных дуэтов на Кубка Первого канала по фигурному катанию, который стартовал в Москве на арене "Мегаспорт".

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Большой задел для команды Медведевой, которая называется "Время первых", создали призеры чемпионатов Европы, чемпионы России 2020 года Александра Степанова и Иван Букин. За свой прокат они получили от судей самые высокие баллы - 90,75.

А вот единственная ошибка в ритм-танце на счету Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базин, представляющих "Красную машину" Загитовой. Партнер ошибся на твиззлах, что существенно снизило их оценки (79,13).

Итак, после первого вида команда Медведевой ведет со счетом 251,21 - 245,43

Команда Евгении Медведевой

Александра Степанова - Иван Букин - 90,75

Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин - 81,42

Софья Шевченко - Игорь Еременко - 79,04

Команда Алины Загитовой

Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро - 85,76

Аннабель Морозов - Андрей Багин - 80,54

Елизавета Худайбердиева - Егор Базин - 79,13

Спорт Фигурное катание

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