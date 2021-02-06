Летевший из Москвы в Амстердам самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва - Амстердам, подал сигнал тревоги и сменил курс.

Как уточнил ТАСС представитель авиакомпании, на борту произошел частичный отказ радиосвязи. Командир Airbus A320 сообщил об этом, когда воздушное судно находилось над Тверской областью. Экипаж подал сигнал тревоги и принял решение после разворота вернуться на аэродром вылета.

По словам представителя авиакомпании, пилоты вырабатывают топливо и готовятся к посадке в Шереметьево. Экипаж работает в штатном режиме, отмечает собеседник агентства.