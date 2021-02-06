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06.02.2021 16:23
Рубрика: Экономика

Летевший из Москвы в Амстердам самолет подал сигнал тревоги

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва - Амстердам, подал сигнал тревоги и сменил курс.

Фото: Роман Владимиров / РИА Новости
Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода

Как уточнил ТАСС представитель авиакомпании, на борту произошел частичный отказ радиосвязи. Командир Airbus A320 сообщил об этом, когда воздушное судно находилось над Тверской областью. Экипаж подал сигнал тревоги и принял решение после разворота вернуться на аэродром вылета.

По словам представителя авиакомпании, пилоты вырабатывают топливо и готовятся к посадке в Шереметьево. Экипаж работает в штатном режиме, отмечает собеседник агентства.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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