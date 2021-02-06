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06.02.2021 08:27
Рубрика: Спорт

Медведев вывел Россию в финал Кубка АТР

Текст: Максим Домчев
Сборная России вышла в финал Кубка АТР, переиграв команду Германии. В решающем матче россияне сыграют против Италии.
Даниил Медведев. Фото: AFP/Paul CROCK Даниил Медведев. Фото: AFP/Paul CROCK
Даниил Медведев. Фото: AFP/Paul CROCK

В Мельбурне сыграны полуфиналы Кубка АТР. В первом из них встречались команды России и Германии.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Первыми на корт вышли вторые номера команд Андрей Рублев и Ян-Леннард Штруфф. Россиянин до этого без особых проблем побеждал всех соперников. Но в первом сете Штруфф сумел добиться победы 6:3. Рублев смог сделать правильные выводы и в дальнейшем позволил сопернику взять всего три гейма - 6:1, 6:2.

Куда более напряженно складывался матч Даниила Медведева и Александра Зверева. Россиянин проиграл стартовую партию 3:6, но затем с таким же счетом выиграл вторую. В третьем сете при счете 5:5 Медведев сумел выиграть два гейма подряд и вывел сборную России в финал.

В воскресенье в финале российская команда встретится со сборной Италии, которая сумела победить испанцев.

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