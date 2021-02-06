Медведевой снова предстоит восстанавливаться от последствий коронавируса

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая переболела коронавирусом, призналась, что после окончании Кубка Первого канала вынуждена будет пройти еще один курс восстановления.

"В мои планы не входило говорить о здоровье. Но оценю свое самочувствие на "плюс-минус", после завершения турнира мне придется уйти на восстановление, - рассказала Медведева на пресс-конференции. - Сколько оно продлится, пока непонятно. Хочу пожелать скорейшего выздоровления тем, кто болеет коронавирусом. Терпения и выдержки тем, кто уже прошел через это. Пожалуйста, берегите себя, потому что после эта болезнь дает о себе знать на протяжении месяцев".

Напомним, что после сентябрьских контрольных прокатов сборной России Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе. Однако после этого ни разу не выступила на официальных стартах. Сначала она залечивала старую травму спины, а позже тяжело переболела пневмонией. Женя лишь дважды выходила на лед с показательным номером - на чемпионате России в Челябинске и на Кубке Первого канала в Москве.