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06.02.2021 23:24
Рубрика: Спорт

Медведевой снова предстоит восстанавливаться от последствий коронавируса

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая переболела коронавирусом, призналась, что после окончании Кубка Первого канала вынуждена будет пройти еще один курс восстановления.

Фото: РИА Новости
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"В мои планы не входило говорить о здоровье. Но оценю свое самочувствие на "плюс-минус", после завершения турнира мне придется уйти на восстановление, - рассказала Медведева на пресс-конференции. - Сколько оно продлится, пока непонятно. Хочу пожелать скорейшего выздоровления тем, кто болеет коронавирусом. Терпения и выдержки тем, кто уже прошел через это. Пожалуйста, берегите себя, потому что после эта болезнь дает о себе знать на протяжении месяцев".

Напомним, что после сентябрьских контрольных прокатов сборной России Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе. Однако после этого ни разу не выступила на официальных стартах. Сначала она залечивала старую травму спины, а позже тяжело переболела пневмонией. Женя лишь дважды выходила на лед с показательным номером - на чемпионате России в Челябинске и на Кубке Первого канала в Москве.

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