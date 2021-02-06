Мясников назвал лекарство, которое нужно убрать из домашней аптечки

Главный врач городской клинической больницы № 71 г. Москвы и телеведущий Александр Мясников рассказал об угрозе для здоровья, связанной с использованием снижающих давление "таблеток под язык".

Врач предупредил, что такие лекарства достаточно часто провоцируют инфаркты, инсульты, сердечную недостаточность и другие опасные для жизни состояния.

"Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом - инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления, - объяснил Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, опасность заключается как раз в том, что давление резко снижается. Проводить над собой эксперименты и использовать такие таблетки самостоятельно - большой риск. Врач посоветовал убрать эти лекарства из домашней аптечки.