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06.02.2021 15:38
Рубрика: Общество

Мясников назвал лекарство, которое нужно убрать из домашней аптечки

Текст: Оксана Грибанова

Главный врач городской клинической больницы № 71 г. Москвы и телеведущий Александр Мясников рассказал об угрозе для здоровья, связанной с использованием снижающих давление "таблеток под язык".

Фото: iStock
Мясников рассказал о привычке опаснее курения

Врач предупредил, что такие лекарства достаточно часто провоцируют инфаркты, инсульты, сердечную недостаточность и другие опасные для жизни состояния.

"Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом - инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления, - объяснил Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, опасность заключается как раз в том, что давление резко снижается. Проводить над собой эксперименты и использовать такие таблетки самостоятельно - большой риск. Врач посоветовал убрать эти лекарства из домашней аптечки.

Наука Общество Здоровье

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