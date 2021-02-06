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06.02.2021 11:44
Рубрика: Общество

Мясников назвал неожиданные факторы развития болезни Паркинсона

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о факторах, которые могут повысить риск развития болезни Паркинсона.

Фото: iStock
Мясников рассказал о привычке опаснее курения

На телеканале "Россия 1" эксперт рассказал, что это заболевание практически не встречается у людей в возрасте менее 45 лет. На возникновение болезни Паркинсона может влиять сильная генетическая предрасположенность, а также травмы головного мозга. Однако имеются и другие факторы. Речь, в частности, идет о недостаточном уровне витамина D, вырабатываемого под солнцем, и о так называемой мигрени с аурой. Названы и неожиданные группы риска.

"Это люди, которые занимаются фермерском хозяйством и живут в далекой сельской местности. Люди, которые пьют родниковую воду, видимо, с недостатком каких-то минералов. Люди, которые употребляют избыточное количество железа и магния. Люди, которые употребляют молоко", - перечислил эксперт.

Кроме того, статистика показывает, что чем выше уровень образования, тем чаще встречается болезнь Паркинсона. Мясников называет ее болезнью интеллектуальных людей. Также на развитие заболевания может влиять избыточный вес и недостаточная мышечная сила в детском возрасте.

По статистике, болезнью Паркинсона чаще страдают пациенты с раком простаты и меланомой. А вот курящие болеют этим недугом меньше. Но это объясняется вовсе не пользой курения, а тем, что люди с болезнью Паркинсона не получают от него удовольствия. Также это заболевание реже встречается у любителей кофе.

Специалист отмечает, что на проявление болезни Паркинсона может указывать тремор. Впрочем, его могут вызывать и другие, в том числе не опасные причины.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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