МИД РФ призвал Высокого представителя в Боснии прекратить самодеятельность

Неконституционный институт Высокого представителя в Боснии и Герцеговине (БиГ) давно утратил свою "добавленную стоимость" для боснийского урегулирования, превратился в правовой и политический атавизм.

Пришло время упразднить этот анахроничный механизм внешнего протектората в отношении суверенной БиГ, передать всю полноту власти в стране ее государствообразующим народам и легитимно избранным органам, подчеркивается в официальном заявлении МИД России.

"В балканских СМИ широко цитируется письмо Высокого представителя (ВП) в Боснии и Герцеговине Валентина Инцко в адрес Народной скупщины Республики Сербской (БиГ) с требованием в "трехмесячный срок лишить наград" троих известных боснийско-сербских деятелей (в том числе посмертно), - указывают дипломаты. - Не вдаваясь в суть претензий Валентина Инцко, считаем необходимым напомнить, что выдвижение ультиматумов высшему представительному органу Республики Сербской не может считаться приемлемым ни с юридической, ни с моральной точки зрения. Высокий представитель даже не потрудился проконсультироваться с Руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения, который как раз призван в подобных случаях давать ВП политические рекомендации. В их отсутствие Валентин Инцко договорился до того, что прямо возложил коллективную ответственность за события 1992-1995 годов в БиГ на весь сербский народ. Сложно даже предположить, чем он руководствовался, когда изобретал подобные безответственные оценки, противоречащие не только международному праву, но и здравому смыслу".

В МИД России обращают внимание на то, что вызывающее поведение Валентина Инцко в очередной раз со всей серьезностью ставит вопрос о его роли в процессе межнационального примирения в БиГ. "В своих действиях и трактовке собственного мандата он не только выходит за рамки своих полномочий, но и все больше становится дестабилизирующим фактором, ведет себя прямо противоположно тем задачам, которые возложены на него Дейтонским мирным соглашением, - отмечают во внешнеполитическом ведомстве. - Призываем Валентина Инцко прекратить самодеятельность, которая очевидно вредит постконфликтной нормализации в БиГ, привносит дополнительную напряженность в межэтнические отношения. Напоминаем, что целью международного сообщества в этой стране является не произвольное назначение виновных с навешиванием ярлыков, а сбалансированное и непредвзятое поощрение боснийских сторон к укреплению взаимопонимания, диалога и доверия".

Дипломаты констатируют, что неуместный демарш Валентина Инцко вновь демонстрирует очевидный факт: неконституционный институт Высокого представителя в БиГ давно утратил свою "добавленную стоимость" для боснийского урегулирования, превратился в правовой и политический атавизм. "Убеждены, что пришло время упразднить, наконец, этот анахроничный механизм внешнего протектората в отношении суверенной Боснии и Герцеговины, передать всю полноту власти в стране ее государствообразующим народам и легитимно избранным органам", - резюмируют в МИД России.