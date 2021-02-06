МИД РФ призвал Высокого представителя в Боснии прекратить самодеятельность

Новости

После пожара в новой Москве госпитализированы 12 человек 22:06
Загитова рассказал, почему тяжело быть капитаном команды 21:52
Дмитриев: Россия единственная в мире может вакцинировать всех желающих граждан 21:30
Разработчики "Спутник V" работают над созданием вакцин от мутаций COVID-19 21:26
В Москве пенсионерка выбросила с балкона полмиллиона рублей 21:16
Валиева помогла команде Загитовой победить в первый день Кубка Первого канала 21:09
Загитова не может догнать Медведеву на Кубке Первого канала 20:29
Судно "Фортуна" продолжило укладку "Северного потока-2" 20:26
Липецкую чиновницу осудили за взятку зубами 20:26
Морозный циклон у Москвы сняли из космоса 20:20
Медведев поддержал Медведчука в борьбе с цензурой на Украине 20:03
В Германии назначили день поминовения умерших от Covid-19 19:44
Прокаты мужчин помогли команде Медведевой удержать лидерство 19:30
Команда Медведевой захватила лидерство на Кубке Первого канала 18:44
Лыжник Устюгов выступит на чемпионате мира 18:24
Фото: Песок из Сахары окрасил небо Франции в бежевый цвет 18:20
Airbus сел в Шереметьево после сигнала тревоги 18:03
СК назвал основную версию причины крупного пожара в новой Москве 17:53
Пострадавших при пожаре в новой Москве доставили в больницу вертолетами 17:41
Российский МИД завел аккаунт в TikTok 17:35
В Новой Москве развернут пункт обогрева после крупного пожара 17:35
Соболев принес "Спартаку" волевую победу над "Шахтером" 17:34
В Шереметьево пассажирку задержали после неудачной шутки на регистрации 17:28
Капелло оценил дебют Кокорина в Серии А 17:24
Мьянма стала 21-й страной, одобрившей вакцину "Спутник V" 17:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
06.02.2021 20:55
Рубрика: В мире

МИД РФ призвал Высокого представителя в Боснии прекратить самодеятельность

Текст: Александр Борисов
Неконституционный институт Высокого представителя в Боснии и Герцеговине (БиГ) давно утратил свою "добавленную стоимость" для боснийского урегулирования, превратился в правовой и политический атавизм.

Пришло время упразднить этот анахроничный механизм внешнего протектората в отношении суверенной БиГ, передать всю полноту власти в стране ее государствообразующим народам и легитимно избранным органам, подчеркивается в официальном заявлении МИД России.

Фото: Пресс-служба МИД БиГ
Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины намерена укреплять отношения с РФ

"В балканских СМИ широко цитируется письмо Высокого представителя (ВП) в Боснии и Герцеговине Валентина Инцко в адрес Народной скупщины Республики Сербской (БиГ) с требованием в "трехмесячный срок лишить наград" троих известных боснийско-сербских деятелей (в том числе посмертно), - указывают дипломаты. - Не вдаваясь в суть претензий Валентина Инцко, считаем необходимым напомнить, что выдвижение ультиматумов высшему представительному органу Республики Сербской не может считаться приемлемым ни с юридической, ни с моральной точки зрения. Высокий представитель даже не потрудился проконсультироваться с Руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения, который как раз призван в подобных случаях давать ВП политические рекомендации. В их отсутствие Валентин Инцко договорился до того, что прямо возложил коллективную ответственность за события 1992-1995 годов в БиГ на весь сербский народ. Сложно даже предположить, чем он руководствовался, когда изобретал подобные безответственные оценки, противоречащие не только международному праву, но и здравому смыслу".

В МИД России обращают внимание на то, что вызывающее поведение Валентина Инцко в очередной раз со всей серьезностью ставит вопрос о его роли в процессе межнационального примирения в БиГ. "В своих действиях и трактовке собственного мандата он не только выходит за рамки своих полномочий, но и все больше становится дестабилизирующим фактором, ведет себя прямо противоположно тем задачам, которые возложены на него Дейтонским мирным соглашением, - отмечают во внешнеполитическом ведомстве. - Призываем Валентина Инцко прекратить самодеятельность, которая очевидно вредит постконфликтной нормализации в БиГ, привносит дополнительную напряженность в межэтнические отношения. Напоминаем, что целью международного сообщества в этой стране является не произвольное назначение виновных с навешиванием ярлыков, а сбалансированное и непредвзятое поощрение боснийских сторон к укреплению взаимопонимания, диалога и доверия".

Дипломаты констатируют, что неуместный демарш Валентина Инцко вновь демонстрирует очевидный факт: неконституционный институт Высокого представителя в БиГ давно утратил свою "добавленную стоимость" для боснийского урегулирования, превратился в правовой и политический атавизм. "Убеждены, что пришло время упразднить, наконец, этот анахроничный механизм внешнего протектората в отношении суверенной Боснии и Герцеговины, передать всю полноту власти в стране ее государствообразующим народам и легитимно избранным органам", - резюмируют в МИД России.

В мире Европа Босния и Герцеговина

Главное сегодня

Судно "Фортуна" продолжило укладку "Северного потока-2"
Россия высылает трех дипломатов за участие в незаконных акциях
Bloomberg назвал "Спутник V" крупнейшим прорывом со времен СССР
Telegram заблокировал каналы с личными данными силовиков
РФПИ: В России все желающие смогут привиться от COVID-19 до июня
Бывшим чиновникам из команды Трампа пророчат сложности с трудоустройством
Корреспонденты "РГ" попробовали школьные завтраки в разных странах мира