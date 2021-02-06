Михаил Коляда: О поражении в прыжковом турнире не думал

Призер чемпионата мира и чемпионатов Европы, трехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Михаил Коляда рассказал, как настраивался на выступление на уникальном командном турнире - Кубке Первого канала, который проходит в Москве.

- Старался настраиваться как на обычные соревнования. И считаю, что это получилось, - сказал Коляда в эфире Первого канала. - Не было мыслей изменять стандартный набор, что-то упрощать. Делал то, что умею.

Накануне Михаил не слишком удачно выступил в прыжковом турнире, где мужчины проиграли девушкам. Однако это не повлияло на его сегодняшний прокат. Ученик Алексея Мишина выполнил каскад "четверной тулуп - тройной тулуп", тройной аксель и тройной лутц и набрал 105,42 балла.

- Всякое бывает: и взлеты и падения. Надо достойно держать удар, - подчеркнул Коляда.