Миранчук признан игроком месяца в "Аталанте"

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук признан лучшим игроком "Аталанты" в январе.
Фото: Stefano/LaPresse via AP
Как сообщает Twitter клуба, по итогам голосования болельщиков футболист набрал более 84% голосов.
Вторым по итогам голосования признан защитник Кристиан Ромеро - 15,8%.
В минувшем месяце Миранчук сыграл в шести матчах своего клуба в чемпионате Италии, а также в двух встречах Кубка страны, где отметился голами в ворота "Кальяри" и "Лацио".
На счету Миранчука 11 матчей за клуб в Серии А и один забитый мяч в этом сезоне.