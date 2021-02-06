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06.02.2021 11:50
Рубрика: Спорт

Миранчук признан игроком месяца в "Аталанте"

Текст: Максим Домчев
Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук признан лучшим игроком "Аталанты" в январе.
Фото: Stefano/LaPresse via AP Фото: Stefano/LaPresse via AP
Фото: Stefano/LaPresse via AP
Фото: REUTERS/JENNIFER LORENZINI
"Фиорентина" с Кокориным проиграла "Интеру"

Как сообщает Twitter клуба, по итогам голосования болельщиков футболист набрал более 84% голосов.

Вторым по итогам голосования признан защитник Кристиан Ромеро - 15,8%.

В минувшем месяце Миранчук сыграл в шести матчах своего клуба в чемпионате Италии, а также в двух встречах Кубка страны, где отметился голами в ворота "Кальяри" и "Лацио".

На счету Миранчука 11 матчей за клуб в Серии А и один забитый мяч в этом сезоне.

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