Миранчук признан игроком месяца в "Аталанте"

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук признан лучшим игроком "Аталанты" в январе.

Как сообщает Twitter клуба, по итогам голосования болельщиков футболист набрал более 84% голосов.

Вторым по итогам голосования признан защитник Кристиан Ромеро - 15,8%.

В минувшем месяце Миранчук сыграл в шести матчах своего клуба в чемпионате Италии, а также в двух встречах Кубка страны, где отметился голами в ворота "Кальяри" и "Лацио".

На счету Миранчука 11 матчей за клуб в Серии А и один забитый мяч в этом сезоне.