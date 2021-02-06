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06.02.2021 10:17
Рубрика: Власть

Мишустин подписал постановление о продлении лицензий в 2021 году

Действие лицензий и других разрешительных документов в ряде сфер и отраслей в 2021 году будет снова продлеваться автоматически. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: Istock
С 1 января лицензирование отдельных видов деятельности переводят в "цифру"

Речь идет о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а также сфере образования, экологии, охраны труда. Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тысяч разрешений. Также предусмотрено право органов власти при необходимости использовать дистанционные средства контроля при получении, переоформлении, продлении разрешений.

О готовности необходимого постановления Михаил Мишустин заявил в конце января на оперативном совещании со своими заместителями. По словам главы правительства, такая мера поддержки во время распространения коронавируса показала свою эффективность.

Напомним, в минувшем году этот инструмент поддержки позволил сократить издержки бизнеса и организаций, связанные с прохождением разрешительных процедур, минимизировать число контактов с представителями органов власти. В свою очередь госведомства получили возможность при выдаче лицензий и иных разрешений сокращать перечень обязательных требований к заявителям, а также проводить выездные проверки в дистанционном формате.

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