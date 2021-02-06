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06.02.2021 16:46
Рубрика: Культура

Музей истории ГУЛАГа получил Музейную премию Совета Европы 2021 года

Текст: Иван Владимиров
Российский Музей истории ГУЛАГа получил Музейную премию Совета Европы 2021 года. Об этом было объявлено 5 февраля на заседании комитета по культуре Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Премия является частью премии Европейский музей года.
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

По словам представителя комитета по присуждению музейной премии Роберто Рампи (Италия, SOC), Музей истории ГУЛАГа с редкой честностью решает некоторые из очень сложных вопросов, касающихся прав человека, демократии и верховенства закона в ХХ веке, одновременно устанавливая четкие связи со сложными проблемами демократии и прав человека, с которыми мы сталкиваемся сегодня в Европе. Этот музей может служить примером для других музеев Европы, чтобы создать хорошо задокументированную и волнующую память о прошлом и стимулировать размышления о демократическом гражданстве, особенно для молодого поколения.

Фото: Музей ИЗО
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Музей истории ГУЛАГа - второй музей из России, удостоенный премии. Первым стал Красноярский Музейный центр "Площадь мира" - в 1998 году.

Музей истории ГУЛАГ создан в 2001 году в Москве историком, публицистом Антоном Владимировичем Антоновым-Овсеенко, тринадцать лет проведшим в сталинских лагерях как сын "врага народа". В 2012 году решением Правительства Москвы музей получил новое здание в 1-м Самотечном переулке, куда и переехал с Петровки, где с 2004-м года работала первая небольшая экспозиция, выстроенная как реконструкция лагерной повседневности. Нары барака, карцер, вышка часового во внутреннем дворике … В новом здании, специально переоборудованном под музейные нужды, Музей истории ГУЛАГа открыл первую экспозицию 30 октября 2015 года. Постоянная экспозиция "ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны" была открыта 10 декабря 2018 года.

Среди ярких событий, которые организовал музей истории ГУЛАГа, - концерт "Библиотека репрессированных поэтов" в исполнении а капелла академического русского хора имени А.В.Свешникова в Доме Пашкова 19 марта 2019 года. Музыка на стихи этих поэтов была написана молодыми композиторами по предложению Музея истории ГУЛАГА и Фонда Памяти. Среди репрессированных поэтов, творчество которых заинтересовало композиторов, не только Павел Васильев (1909-1927), Николай Зарудин (1899-1937), Давид Гофштейн (1889-1952), но и Ольга Берггольц (1910-1975)…

Среди проектов музея - центр документации, центр волонтерской помощи жертвам репрессии. А также исследования на печально известном полигоне "Коммунарка", где со 2 сентября 1937-го до 24 ноября 1941 было захоронены 6609 казненных. Большинство из них были осуждены Военной коллегией Верховного суда СССР без участия адвокатов, без вызова свидетелей и без права обжаловать приговор. О существовании здесь захоронения стало известно только в 1991 году. Весной 1999 года территория этого "расстрельного полигона" передана от ФСБ РФ в ведение РПЦ. В 2007 году здесь был построен и освящен построенный храм св. Новомучеников и Исповедников российских.

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В 2018 году здесь были проведены поисковые работы, которые позволили, в частности, уточнить места расположения могильных рвов. Под руководством археологов был проведен ретроспективный анализ территории спецобъекта с использованием данных аэрофотосъемки времен Отечественной войны и методов компьютерной фотограмметрии. Сейчас там проложена тропа к месту массовых захоронений, доступная в том числе и для маломобильных посетителей.

Сейчас в Музее истории ГУЛАГа открыта выставка "Язык [не]свободы". В ее основу лег словарь лагерной лексики, над которым бывший узник ГУЛАГа Леонид Городин работал больше двадцати лет.

Музей истории ГУЛАГа работает со страницами прошлого, в которые даже спустя более 60 лет вчитываться больно и страшно. Но еще страшнее - сделать вид, что этих страниц не было. Работа с травмами истории, в частности, в Музее истории ГУЛАГа, - путь к тому, чтобы эти страницы не повторились.

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