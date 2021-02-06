Новогодний гала-концерт смотрим вечером 11 февраля

В 2021 году Новый год по лунному календарю (Чуньцзе) наступит 12 февраля. Ежегодно в канун праздника Медиакорпорация Китая транслирует новогодний гала-концерт, который, как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", является неотъемлемой частью культурной программы каждой семьи в стране и важной программой для знакомства с китайской культурой.

Начиная с 1983 года, концерт уже попал в Книгу рекордов Гиннеса как "телеграмма с самым большим количеством зрителей".

В этом году мероприятие будет транслироваться в прямом эфире вечером 11 февраля. Независимо от того, где вы находитесь, присоединяйтесь к нам, смотрите крупнейшее телешоу года, станьте свидетелями волшебства новогодней ночи в Китае.