Подросток прилетел из Англии в Нидерланды в отсеке для шасси

Подросток решил сэкономить на билете и отправился из Англии в Нидерланды в отсеке для шасси. Об этом сообщило издание The Mirror, уточнив, что "зайцем" оказался 16-летний гражданин Кении.

Он был обнаружен рядом с шасси после приземления Airbus A330 в аэропорту города Бек в провинции Лимбург. По данным врачей, состояние подростка оценивается как тяжелое из-за переохлаждения, пишет РИА Новости.

По словам представителя аэропорта, подростку очень повезло. Большинство безбилетных пассажиров, цепляющихся за шасси, как правило, замерзают насмерть.