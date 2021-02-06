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06.02.2021 11:28
Рубрика: В мире

Председатель ХДС поддержал завершение строительства "Северного потока-2"

Текст: Александр Саможнев

Влиятельный немецкий политик, новый председатель Христианско-демократического союза и правящего блока Армин Лашет высказался в поддержку завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Меркель отреагировала на угрозы США по "Северному потоку-2"

"В течение 50 лет, даже в напряженный период "холодной войны" Германия закупала газ у Советского Союза, а теперь у России. Правительство ФРГ следует верным курсом", - цитирует Лашета телеканал Euronews. При этом он подчеркнул, что важно учесть интересы и других сторон, в частности, Украины.

Ранее канцлер Ангела Меркель обещала изыскать возможности для завершения проекта. Она полагает, что расхождения среди стран Запада, в том числе с США по проекту "Северный поток-2" не такие большие, как кажется. Ожидается проведение консультаций с Вашингтоном. "Разумеется, мы вступим в переговоры с администрацией Байдена", - подчеркнула Меркель. Политик считает экстерриториальные санкции США "не лучшим путем" в качестве метода урегулирования. Газ необходим Германии как "переходный источник" к возобновляемой энергетике. В настоящее время заканчивается использование как атомной, так и угольной энергетики.

Со своей стороны, представитель Еврокомиссии Петер Стано подчеркнул, что дальнейшая судьба газопровода зависит от позиции руководства ФРГ. По его словам, органы Евросоюза не могу помешать группе частных компаний строить "Северный поток-2". Однако они должны действовать в соответствии с законодательством ЕС.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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