Путин наградил Эрнста орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В частности, глава государства наградил генерального директора Первого канала Константина Эрнста орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Эрнст ранее был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2014, 2011, 2006). И теперь он является полным кавалером данного ордена.

Также художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Ректору ГИТИСа Григорию Заславскому присвоено почетное звание "заслуженный деятель искусств Российской Федерации".