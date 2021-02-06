Airbus сел в Шереметьево после сигнала тревоги

Самолет, выполнявший рейс Москва - Амстердам, успешно вернулся в Шереметьево после поданного сигнала тревоги.

Как сообщил агентству "Москва" официальный представитель авиабилеты, посадка прошла в штатном режиме. Пассажиры вылетят в Амстердам на резервном Airbus A321. Причины инцидента изучаются.

Ранее сообщалось, что экипаж Airbus после вылета из Шереметьева подал сигнал тревоги и запросил возврат. По предварительным данным, на борту возникли проблемы с радиосвязью. Экипаж выработал топливо и совершил посадку.