Число жертв пожара в новой Москве выросло до трех

Среди погибших - один взрослый и двое детей. Также уточнено количество пострадавших. По последним данным, в медпомощи нуждаются 14 человек.

На месте пожара работают 126 сотрудников системы РСЧС и 35 спецмашин. Причины пожара выясняются.

Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что власти окажут помощь всем пострадавшим при пожаре. Также глава города пообещал тщательное расследование инцидента.

По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело.