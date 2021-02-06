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06.02.2021 14:28
Рубрика: Экономика

Городские службы столицы переведены на усиленный режим работы из-за морозов

Текст: Ирина Огилько

Городские службы переведены на усиленный режим работы из-за предстоящих морозов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"Согласно данным синоптиков, в столичном регионе началось резкое понижение температуры воздуха, в начале следующей недели в ночное время столбик термометра в отдельных районах может опускаться до -27 градусов, - отметил Петр Бирюков. - Поэтому принято решение с сегодняшнего дня перевести все городские службы на усиленный режим работы".

Заместитель мэра подчеркнул, что организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства.

Петр Бирюков сообщил, что на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой.

Подготовлены 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива.

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