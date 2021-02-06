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06.02.2021 20:26
Рубрика: Происшествия

Липецкую чиновницу осудили за взятку зубами

Текст: Антон Валагин (Липецк)

Липецкий суд вынес приговор бывшей сотруднице регионального управления Росздравнадзора. Даму признали виновной в получении взятки стоматологическими услугами.

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Следствие и суд установили, что весной 2019 года чиновница была председателем комиссии по внеплановой проверке стоматологической клиники, на работу которой пожаловался недовольный пациент. Дама занизила объем выявленных нарушений, за что владелец клиники оказал ей безвозмездную стоматологическую помощь на сумму 40,5 тысячи рублей, сообщили в управлении СКР по региону.

После возбуждения уголовного дела по части 3 статьи 290 (получение взятки в значительном размере), даму из Росздравнадзора уволили, но вины своей она не признала, заявив о непричастности к преступлению.

Суд встал на сторону следствия и приговорил женщину к штрафу в 700 тысяч рублей. Также ей запрещено работать в органах государственной и муниципальной власти в течение трех лет.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк Борьба с коррупцией

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