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06.02.2021 20:20
Рубрика: Общество

Морозный циклон у Москвы сняли из космоса

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Подходящий к Москве арктический циклон сняли из космоса. Фотографию в своем Telegram-канале опубликовал глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Фото: Пресс-служба Кавказского заповедника
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Как подчеркивается в сообщении, снимок сделан отечественным спутником "Метеор-М". Судя по этому кадру, арктический морозный циклон уже совсем рядом со столицей.

Его влияние москвичи ощутили уже сегодня: днем в городе было до минус 15. Похолодание будет продолжаться: 9 и 10 февраля должны стать самыми холодными днями этой зимы. Температура может опуститься до минус 30.

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