Морозный циклон у Москвы сняли из космоса

Подходящий к Москве арктический циклон сняли из космоса. Фотографию в своем Telegram-канале опубликовал глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Как подчеркивается в сообщении, снимок сделан отечественным спутником "Метеор-М". Судя по этому кадру, арктический морозный циклон уже совсем рядом со столицей.

Его влияние москвичи ощутили уже сегодня: днем в городе было до минус 15. Похолодание будет продолжаться: 9 и 10 февраля должны стать самыми холодными днями этой зимы. Температура может опуститься до минус 30.