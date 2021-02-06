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Рубрика: Происшествия

На юге Москвы четверо приезжих ограбили прохожего

Текст: Михаил Фалалеев

Нападение на прохожего произошло на Чертановской улице Москвы.

В Москве в метро ворвался мужчина с ножом

В пресс-службе УВД по Южному административному округу столицы сообщили, что в территориальный отдел полиции обратился житель столицы. По его словам, к нему подошли четверо неизвестных мужчин. Незнакомцы его избили, а затем заставили сесть в автомобиль марки "Лада", где потребовали отдать им деньги. Испугавшись, гражданин передал им свой мобильный телефон, 300 рублей наличными и банковскую карту, с которой позже были сняты 100 тысяч рублей. После этого злоумышленники вернули ему телефон, вынув предварительно сим-карту, и высадили его из автомобиля.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Центральное и УВД по ЮАО задержали грабителей на Варшавском шоссе. Ими оказались четверо приезжих мужчин в возрасте от 28 до 34 лет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ "Грабеж".

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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