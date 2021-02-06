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06.02.2021 09:58
Рубрика: Экономика

Названы самые высокие зарплаты в Москве

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Февральский рейтинг самых высоких зарплат в Москве возглавили оклады от 200 тысяч рублей, сообщается в мониторинге HeadHunter.

Более 48% строительных компаний увеличили зарплаты сотрудникам в 2020 году

Открывает ТОП-5 позиция начальника отдела труда и заработной платы сети автомобильных дилерских центров. Такому специалисту предлагается от 150 тысяч рублей на руки. С такой же суммы может стартовать юрист в правовой компании, офис которой находится в самом центре города. Чуть больше может получить помощник руководителя крупного охранного агентства, который будет расторопно координировать встречи, поездки и другие мероприятия с участием своего начальства.

Самые высокие зарплаты февраля предлагают главному бухгалтеру строительной компании и проректору научно-технической академии. Штатное расписание по таким позициям предполагает зарплату от 200 тысяч рублей и выше.

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