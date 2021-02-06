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06.02.2021 17:41
Рубрика: Происшествия

Пострадавших при пожаре в новой Москве доставили в больницу вертолетами

Текст: Сергей Бабкин

Некоторых пострадавших при пожаре в доме в новой Москве доставили в больницы на вертолетах, сообщает пресс-служба департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по г. Москве/ТАСС
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К горевшему дому прибыли два медицинских вертолета Московского авиационного центра. Экипажи доставили в больницы мужчину, женщину и двоих детей.

Как уже сообщала "РГ", во время пожара в поселке Мосрентген погиб один взрослый и вдвое детей. Пострадали 14 человек. По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело, власти Москвы пообещали помочь всем пострадавшим.

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