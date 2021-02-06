Пострадавших при пожаре в новой Москве доставили в больницу вертолетами

Некоторых пострадавших при пожаре в доме в новой Москве доставили в больницы на вертолетах, сообщает пресс-служба департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

К горевшему дому прибыли два медицинских вертолета Московского авиационного центра. Экипажи доставили в больницы мужчину, женщину и двоих детей.

Как уже сообщала "РГ", во время пожара в поселке Мосрентген погиб один взрослый и вдвое детей. Пострадали 14 человек. По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело, власти Москвы пообещали помочь всем пострадавшим.