В Москве изменен режим работы метро "Каширская"

С 9 февраля в московском метро изменят режим работы станции "Каширской" Замоскворецкой линии, сообщает департамент транспорта.

Как уже писала "РГ", эту станцию постепенно реконструируют. "Каширская" соединена кроссплатформенной пересадкой с одноименной станцией Каховской ветки. Она в скором времени войдет в состав БКЛ, поэтому всю инфраструктуру требуется адаптировать под современные требования.

Теперь с 9 февраля на "Каширской" не будут останавливаться поезда, следующие в центр.

Чтобы доехать до "Каширской" с юга, нужно будет проехать до "Коломенской" и пересесть в обратную сторону. С "Каширской" в центр можно добраться, пересев с "Кантемировской" в обратном направлении.

Работы продлятся до 31 августа.